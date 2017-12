Boavista : Le football portugais en deuil

Joueur de Boavista, Edu Ferreira est décédé ce dimanche des suites d'un cancer. Il était âgé de vingt ans.

Triste nouvelle pour le football portugais (et le monde du ballon rond en général) en ce dimanche de veille de Noël.Le Boavista FC a en effet annoncé le décès d’Edu Ferreira. Le joueur, âgé de vingt ans seulement, a succombé à un cancer. « Que la douleur de notre perte puisse être réduite chaque jour et que, à partir de maintenant, cette absence se transforme en de bons souvenirs et soit capable de renforcer encore les liens de notre famille, pouvait-on lire sur la page Facebook du club lusitanien. Le vide ne sera jamais comblé dans nos cœurs. Aujourd’hui, il y a une autre étoile dans le ciel. Repose en paix, Edu ! »