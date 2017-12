Bleus : Dans le chapeau 2 de la Ligue des Nations

L’UEFA a dévoilé la composition des chapeaux à l’intérieur des différentes ligues qui composeront la Ligue des Nations, nouvelle compétition lancée en septembre 2018. La France ne sera pas tête de série.

En septembre 2018 sera lancée la nouvelle compétition imaginée par l’UEFA : la Ligue des Nations. Un tournoi européen qui consiste à remplacer les matchs amicaux entre les grands tournois. Les nations européennes seront réparties en quatre ligues, par niveau, selon leur coefficient UEFA. On savait déjà que la France jouerait dans la Ligue A en compagnie des meilleurs pays du continent, mais on a appris jeudi que les Bleus ne seraient « que » dans le chapeau 2. Le tirage au sort sera effectué en janvier et les hommes de Didier Deschamps seront placés dans un groupe de trois équipes. Les premiers des quatre groupes disputeront une phase finale en juin 2019. Les derniers seront eux relégués en Ligue B pour l’édition suivante. Pour rappel, si la Ligue des Nations ne remplace par les éliminatoires de l’Euro 2020, elle sera une autre voie pour se qualifier pour le prochain Championnat d’Europe, puisque quatre billets seront « offerts » à ceux qui ont raté la qualification via les éliminatoires classiques. Ligue A Chapeau 1 : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne Chapeau 2 : France, Angleterre, Suisse, Italie Chapeau 3 : Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas