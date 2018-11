Bleus : Ce serait dommage de tout gâcher

Suite au match nul de lundi soir entre l'Allemagne et les Pays-Bas (2-2), la France peut faire une croix sur le Final Four de la Ligue des Nations. Ce sont les Oranje qui rejoignent le Portugal, la Suisse et l'Angleterre.

Les Pays-Bas avec le Portugal, la Suisse et l'Angleterre



🇳🇱 The Netherlands join Switzerland, England & Portugal in the #NationsLeague finals! 👏👏👏 pic.twitter.com/r9nMQOyaGk

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 19 novembre 2018



#NationsLeague | Les 4⃣ fantastiques

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England

🇳🇱 @OnsOranje

🇵🇹 @selecaoportugal

🇨🇭 @SFV_ASF



• Phase finale 3-6 juin 2019 à Porto 🇵🇹

• Tirage lundi 3 déc. 14h30 à Dublin 🇮🇪



Qui va brandir ce trophée? pic.twitter.com/cCbz64anTU



— UEFA Nations League (@EURO2020) 19 novembre 2018

Malgré la défaite de vendredi dernier face aux Pays-Bas (2-0) , les Bleus gardaient une chance de disputer le premier Final Four de la Ligue des Nations, mais cela sera finalement trop juste pour les hommes de Didier Deschamps. Alors que les Oranje restaient en course arracher la première place du Groupe 1, les hommes de Ronald Koeman ont fait durer le suspense en déplacement pour affronter une équipe allemande d’ores et déjà reléguée en Ligue B. Si la Nationalmannschaft avait pris les devants sur des réalisations de Timo Werder et Leroy Sane, les troupes de Ronald Koeman ont fini parOutre la Seleção, la Suisse et l’Angleterre sont aussi qualifiées pour cette phase finale de la première édition de la LDN. Au contraire de la France qui n’aura pas été à la hauteur de son statut de championne du monde avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Les Tricolores ont été à deux doigts de se qualifier, mais la fameuse chance de « DD » n'était pas au rendez-vous ce lundi soir.