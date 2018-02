Blessures de Konaté, Moussa Sow et Diao Baldé, le secteur offensif des lions inquiète

Ce week-end, pour la 19ème journée de Ligue 1, lors du match de Monaco contre Toulouse (3-3), Diao Baldé Keita s’est blessé après avoir délivré une passe décisive à Rony Lopez sur le premier but de l’As Monaco à la 8ème minute de jeu. Une autre blessure qui s’ajoute à celle de Moussa Sow et Moussa Konaté.

Même si la durée de sa blessure à la cuisse n’est pas encore connue, Diao Baldé Keita risque de rater plusieurs matchs. En effet, l’attaquant international sénégalais devrait passer plusieurs semaines hors des terrains en guise de convalescence. Il risque de rater les deux matchs amicaux du Sénégal contre l’Ouzbékistan, le 23 mars à Casablanca et le 27 mars contre la Bosnie au Havre. Hormis, la blessure du monégasque, Moussa Sow, aussi, est à l’infirmerie. En effet, l’attaquant international sénégalais n’a plus joué depuis la 19ème journée de SuperLig contre Alanyaspor (1-3). Depuis le 27 janvier dernier, l’attaquant de Bursaspor n’a pas foulé les pelouses et peine à décoller. En manque de temps de jeu et d’efficacité, Moussa Sow pourrait aussi rater les matchs amicaux du Sénégal, en mars. Sans Diao Baldé Keita ni Mouss Sow, Aliou Cissé pourrait aussi faire sans Moussa Konaté. En effet, l’Amiénois s’est blessé, ce week-end, contre Nantes lors de la 19ème journée de Ligue 1 Française. L’attaquant sénégalais risque lui aussi de rater les matchs de préparation du Sénégal.

Des blessures qui plongent dans l’inquiétude Aliou Cissé et les Sénégalais avant les deux confrontations du Sénégal en mars.