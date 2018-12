Bilbao : L'entraîneur prend la porte

Thomas Tuchel a fait le tour de l'actualité du PSG ce mardi devant la presse.

Avec Neymar, ce n’est pas plus grave que la dernière. C’est à peu près la même chose. Ce n’est pas grand-chose. Mais il ne peut pas jouer contre Strasbourg. Il doit rester quelques jours au repos, comme après la trêve internationale. Lassana Diarra, qui a des problèmes avec son genou, ne sera pas apte non plus demain (mercredi).Honnêtement, je ne sais pas si c’est bon ou mauvais pour nous. Je n’ai pas à donner mon avis. Je suis entraîneur, mais la sécurité est la priorité. J’ai appris hier (lundi) que ce match contre Montpellier pouvait ne pas avoir lieu. C’est une situation qu’il faut gérer, et maintenant c’est à nous de trouver le meilleur plan pour arriver en top forme à Belgrade.C’est normal qu’il soit déçu. J’aurais pu faire entrer Edi, comme pour tous les matchs, mais on a décidé de faire rentrer Choupo en premier, et après Angel (Di Maria) étant un peu blessé, ce n’était pas possible de terminer le match avec lui. Kimpembe aussi était déçu. Ils veulent tous jouer, mais on ne peut pas oublier que nous sommes dans une saison qui suit une Coupe du Monde. Edi est rentré blessé, il a commencé assez tard, et il a tendance à l’oublier. Il commencera demain (à Strasbourg).Il y a deux sujets. Nous avons beaucoup joué avec un numéro 6, Marco Verratti, et Marquinhos dans une position hybride. C’était une décision pour Marquinhos, et non pas contre Adrien. Les décisions sont seulement sportives, mais il y a effectivement une situation avec le club. Il faut demander aux responsables du club par rapport aux discussions sur sa prolongation. Il va jouer demain. Je pense qu'il est prêt à nous aider. Nos relations ne sont pas brouillées. Mais quand tu prends des décisions dures, la situation n'est pas la même avec le joueur qui n'est pas sur le terrain. C'est normal…