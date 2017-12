« Benzema sera difficile à sélectionner »

Pour la première fois, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a peut-être définitivement fermé la porte des Bleus à Karim Benzema.

Changement de cap : alors qu’il avait constamment fait planer le doute et laissé Didier Deschamps seul décisionnaire sur le retour ou non de Karim Benzema en équipe de France, Noël Le Graët a, cette fois, choisi d’être aussi catégorique que son sélectionneur. Dans une interview accordée à RMC, le président de la Fédération Française de Football a admis qu’il fallait être « aveugle ou sourd pour ne pas le comprendre : Benzema sera désormais difficile à sélectionner » en Bleu. L’opération de communication de Benzema n’a pas fonctionné Mieux, ou pire selon l’avis, le dirigeant a aussi évoqué l’aspect sportif régulièrement mis en avant par DD, évoquant « les nombreux joueurs de talent en attaque » et l’absence de véritable besoin, rappelant aussi que le technicien « a longtemps fait jouer Benzema dans une période où il n’était pas particulièrement brillant en équipe de France. « Entre un joueur et Didier, je tranche sans hésiter. C’est le patron », avait martelé le président de la FFF, à la fin du mois d’octobre, lors de sa dernière conférence de presse, où il avait annoncé la prolongation de contrat du sélectionneur jusqu’en 2020. Le Graët : « Benzema ? Sur le plateau, je l’ai trouvé plutôt pas mal » Le Graët a donc enfin pris parti, trois semaines après l’intervention de Karim Benzema, sur le plateau de Canal+, où l’attaquant du Real Madrid avait fait la promotion du documentaire à son sujet diffusé ce même jour. « J’ai regardé son interview. Sur le plateau, je l’ai trouvé plutôt pas mal. Il semblait à l’aise et souriant, a confié le dirigeant à RMC. Le documentaire fabriqué m’a beaucoup moins plu puisqu’il était acheté. Je n’ai pas regardé le résultat final ». Il avait, pourtant, été produit pour soigner l’image du joueur en vue d’un retour en Bleu. Il a visiblement produit l’effet inverse.