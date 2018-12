Benjamin Mendy (Manchester City) concurrencé par Ben Chilwell (Leicester City) ?

Selon les informations du Mirror, Manchester City envisagerait de transmettre une offre pour Ben Chilwell, le latéral gauche de Leicester City. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Foxes, l'international anglais serait estimé à plus de cinquante millions d'euros par ses dirigeants.

Chilwell, c’est plus de 50 M€ pour un transfert ?

, Ben Chilwell (21 ans) aurait particulièrement la cote auprès de Manchester City. Actuellement privés de Benjamin Mendy (genou), les Citizens envisageraient sérieusement de transmettre une offre pour l’arrière gauche international anglais (5 sélections), qui est apparu à seize reprises cette saison en championnat. Formé chez les Foxes, le natif de Bedfort serait considéré comme intransférable par sa direction (), mais les Mancuniens auraient tout de même l’intention de tenter le coup lors du Mercato d’hiver.Selon les informations du Mirror, l’écurie managée par Josep Guardiola souhaiterait absolument recruter un nouveau latéral, Fabian Delph et Oleksandr Zinchenko assurant l’intérim en l’absence du champion du monde 2018). Avec une valeur estimée à plus de cinquante millions d’euros, Ben Chilwell serait aujourd’hui la grande priorité de l’actuel deuxième de Premier League, même si l’affaire s’annoncerait des plus compliquées. Claude Puel, le manager des coéquipiers de Jamie Vardy, ferait apparemment preuve d’optimisme quant à ses chances de conserver son numéro 3, mais City pourrait bientôt arriver avec une proposition XXL qui serait visiblement susceptible de changer la donne. Affaire à suivre dans les prochaines semaines, et les Sky Blues pourraient animer la prochaine période de mutations.