Belgique - Mouscron : Olivier Werner a signé

Après plusieurs jours de test du côté de Mouscron, Olivier Werner, l'ancien gardien de Sochaux, a signé un contrat jusqu'en fin de saison.

Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, Olivier Werner rebondit. Libre depuis son départ de Sochaux l’été dernier, le gardien belge rentre au pays. Confronté aux blessures de Logan Bailly et de Jean Butez, Mouscron a engagé l’ancien Sochalien jusqu’à la fin de la saison avec une année en option. Victime d’une double fracture tibia-péroné en août 2017, Olivier Werner n’avait jamais réussi à retrouver les terrains en Ligue 2 et avait dû passer sur la table d’opération trois fois. Pour ne prendre aucun risque, Mouscron a décidé de le tester pendant plusieurs jours, et les informations recueillis ont été jugées concluantes d’où la signature d’un contrat ce mardi.