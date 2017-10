Belgique : Le super tifo "Dikkenek" d'Anderlecht

Ce dimanche, Anderlecht accueillait le Standard Liège. Pour ce choc, les supporteurs d'Anderlecht ont sorti un super tifo inspiré du film Dikkenek.

Ce dimanche, le Constant Vanden Stock Stadium était le théâtre du Classico belge entre Anderlecht et le Standard Liège. Pour l’occasion, Yuri Tielemans et Jan Koller, deux anciens mauves, ont été mis à l’honneur sur le terrain. Alors qu’en tribunes, un super tifo inspiré du film « Dikkenek » a été déployé par les fans d’Anderlecht. « Je sais que j’plais pas à tout le monde, mais quand j’vois à qui j’plais pas, je m’demande si ça me dérange vraiment », peut-on lire en bas. Un joli clin d’oeil au film d’Olivier Van Hoofstadt.