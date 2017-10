Belgique : La FIFA refuse que Vertonghen porte le numéro 97

La FIFA a refusé que Jan Vertonghen porte le numéro 97 en référence au record du nombre de sélections que le défenseur belge s'apprête à battre.

Avec 95 sélections au compteur, Jan Vertonghen est sur le point de devenir le joueur le plus capé de la sélection belge devant Jan Ceulemans (96 sélections). Si tout se passe bien, le défenseur de Tottenham devrait égaler puis battre ce record à l’occasion des matchs de qualifications à la prochaine Coupe du Monde face à la Bosnie, samedi, et Chypre, mardi prochain. Pour marquer le coup, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam souhaitait troquer son habituel numéro 5 contre le 97. Une demande de dérogation a été ainsi envoyée auprès de la FIFA sachant que les numéros de maillot doivent être normalement compris entre le 1 et le 23 pour les matchs officiels. Une demande qui a tout simplement été refusée par l’instance internationale.