Bejing Guoan : Bakambu fête son retour avec un but

Auteur d'un triplé à Amiens, Florian Thauvin s'est occupé de tout pour permettre à Marseille d'empocher trois points précieux dans la course au podium en championnat.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (14eme journée) / AMIENS - MARSEILLE : 1-3

Amiens

Marseille

Cela faisait un mois et demi que Florian Thauvin n’avait pas été décisif. Le champion du monde trouvait le temps long, et mis en confiance par son entrée en jeu contre l’Uruguay en début de semaine, il a décidé de prendre les choses en main à Amiens ce dimanche soir, pour sortir l’OM d’un mauvais pas. Mené au score et bousculé par la bonne entame de la formation picarde, le club phocéen a eu besoin de trois buts de son international français pour empocher trois points précieux au stade de la Licorne. Mais même si Florian Thauvin a été essentiel dans le succès marseillais, celui-ci ne souffre d’aucune contestation. Le retard à l’allumage des hommes de Rudi Garcia a vite été compensé par une domination de tous les instants, tant techniquement que physiquement. Il ne restait qu’à concrétiser cette supériorité en s’approchant plus franchement du but gardé par Régis Gurtner.Et pour franchir ce cap, c’est l’entrée de Valère Germain qui a fait un bien fou à Marseille. Dès ses premières minutes sur la pelouse, l’attaquant de l’OM a mis le feu à la défense adverse, passant même tout près de marquer de la tête sur un corner repris au premier poteau. De plus en plus étiré, le bloc amiénois a rendu les armes dans le dernier quart d’heure. Un coup-franc direct de Florian Thauvin, puis une troisième réalisation en contre-attaque de l’ancien Bastiais ont achevé l’équipe de Christophe Pélissier, qui n’a pas jamais su capitaliser sur sa bonne entame de match ce dimanche soir. Sans Luiz Gustavo suspendu, ni Kevin Strootman blessé à l’échauffement, l’OM a livré une prestation solide pour clore cette 14eme journée et revient à une longueur du podium. Et sans avoir besoin de se raccrocher au 3-5-2 qui sauvait les apparences lors des dernières sorties. Reconduit au coup d’envoi, il a été abandonné dès l’ouverture du score amiénoise. La suite, on la connait…But d’Amiens ! A l’entrée de la surface, Gnahoré feinte la frappe et décale Otero sur la droite de la surface. Le Colombien centre directement sur Mandanda, mais le gardien marseillais relâche et permet à Dibassy de marquer dans le but vide !La percée plein axe de Mendoza laisse les Marseillais sans réaction. Avant d’être mis K.O. par Rolando, l’Amiénois a le temps de transmettre le ballon à Gnahoré à l’entrée de la surface. Celui-ci joue très vite vers Otero sur sa gauche, et il faut un retour magnifique d’Ocampos pour empêcher le Colombien de frapper à bout portant.Thauvin est le plus prompt pour reprendre de la tête le corner de Payet. Mais Gurtner réalise une belle claquette et sort le ballon en corner.But de l’OM ! Servi sur l’aile droite par Sanson, Thauvin a de l’espace pour rentrer à l’intérieur et tenter sa chance du pied gauche à l’entrée de la surface de réparation. Gurtner est surpris par le côté fermé choisi par le Marseillais et n’a pas la main assez ferme pour sortir le ballon.A l’entrée de la surface, Amiens profite d’un mauvais dégagement marseillais avec Blin qui a juste le temps de décaler Monconduit plein axe. Le milieu amiénois frappe fort mais Mandanda s’envole sur sa gauche et détourne.Au premier poteau, Germain devance Dibassy et coupe le corner de Payet de la tête. Gurtner est battu mais la barre sauve le gardien d’Amiens !Dos au but au point de penalty après un corner, Rolando remise intelligemment vers Sarr qui frappe sans se poser de questions. Mais Lefort est sur la trajectoire et contre sa tentative.But de l’OM ! Marseille obtient un bon coup-franc à l’entrée de la surface. Thauvin s’en charge et s’offre un doublé en envoyant le ballon par-dessus le mur !Penalty pour l’OM ! Dans la surface amiénoise, Lefort est en retard sur Payet et laisse traîner ses crampons sur le tibia du capitaine marseillais. Le Réunionnais veut se faire justice lui-même, mais son tir puissant et sorti par Gurtner !But de l’OM ! Thauvin s’offre un triplé ! Lopez fixe la défense amiénoise et décale au bon moment Thauvin sur sa droite. Le champion du monde ouvre son pied gauche et trompe Gurtner côté fermé.Floriana bien digéré son rassemblement avec l’équipe de France. Le numéro 26 de l’OM est monté en puissance au fil des minutes en première période, jusqu’à un but dont il a le secret en rentrant sur son pied gauche. Au retour des vestiaires, il a continué son récital avec un coup-franc et un troisième but dans le temps additionnel en contre-attaque.Maximea été la rampe de lancement de toutes les offensives marseillaises au stade de Licorne. Le milieu de poche a nettement dépassé les 100 ballons touchés, confirmant qu’avec lui sur le terrain, le club phocéen gagne en maîtrise. C’est lui qui offre sur un plateau le troisième but à Thauvin.A l’origine de toutes les occasions d’Amiens, Eddya confirmé qu’il était le maillon fort du milieu picard depuis le début de la saison. Il a glissé à droite après la sortie d’Otero, et y a été moins influent.Face à Thauvin, Jordanavait un client sur son côté gauche. Et le latéral amiénois a eu beaucoup de mal à tenir le champion du monde, qui a souvent profité de ses largesses pour rentrer à l’intérieur du terrain, comme sur son but. C’est aussi lui qui commet une méchante faute sur Payet provoquant un penalty en fin de match.Clintona été intéressant dans la profondeur quand Marseille a commencé à se rebeller en première période. Mais à part ça, le Camerounais a été trop peu utile en attaque. Aucun tir à se mettre sous la dent, là où Germain s’est procuré deux occasions juste après l’avoir remplacé.Princenous avait habitué à davantage de solidité dans les duels et de présence dans sa surface de réparation. Ce dimanche soir, le capitaine amiénois a été décevant défensivement, et c’est sa non-relation avec Lefort qui a fait mal à Amiens.Un bon match pour M.Miguelgorry, qui a accordé à juste titre un penalty à Marseille. A part ça, l’arbitre du soir n’a pas eu besoin de hausser le ton pour tenir les vingt-deux acteurs.Temps froid – Pelouse en bon état: M.Miguelgorry (: Dibassy (9eme) pour Amiens – Thauvin (27eme, 80eme et 90eme) pour Marseille: Monconduit (48eme) et Lefort (83eme) pour Amiens - Rolando (13eme) et Ocampos (72eme) pour Marseille: AucuneGurtner () – Krafth (), Gouano (cap) (), Dibassy (), Lefort () - Monconduit (), Blin () puis Ganso (85eme), Gnahoré () – Otero () puis Bodmer (61eme), Ghoddos (), Mendoza (: Dreyer (g), S.Sy, El Hajjam, Kurzawa, Bodmer, Timité: C.PélissierMandanda () – B.Sarr (), Rami (), Rolando (), Sakai () - M.Lopez (), Sanson () – Thauvin (), Payet (cap) () puis B.Kamara (89eme), Ocampos () - Njie () puis Germain (65eme): Y.Pelé (g), Caleta-Car, Amavi, Radonjic, Mitroglou: R.Garcia