Beach Soccer : Le Sénégal gagne la CAN 2018

Quatre jours après l’attentat perpétré à Strasbourg, le Racing se rendra à Reims samedi (20h00) dans un contexte forcément pesant. Mais avec l’envie que la vie reprenne son cours le plus normalement possible.

Un maillot spécial « Strasbourg mon amour »



💙 Pour #SDRRCSA, les joueurs du @RCSA porteront un maillot spécial sur lequel, tout près du cœur, s’imprime l’amour que tout un club porte à sa ville meurtrie. #StrasbourgMonAmour, une rime pour dire la vie qui continue. Toujours.

➡ https://t.co/qcNZIaTjPq pic.twitter.com/0FeTsXIVHF

— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 14 décembre 2018

« Tout a été fait pour que les garçons se sentent le plus rassuré possible »

Préparer un match dans de telles conditions, personne n’est formé pour. Quatre jours après l’attentat qui a fait trois morts et treize blessés à Strasbourg, le football va pourtant se reprendre ses droits pour le club-phare de la ville. Pour le seul match maintenu en L1 ce samedi, les autres ayant été reportés en partie à cause des manifestations liées au mouvement des « Gilets Jaunes » , le Racing se rendra à Reims (20h00). Dans un contexte forcément pesant -« Ce fut accessoire de devoir s'adapter, on l'a fait sans regret »-, mais avec l'envie que le football reprenne vite le dessus. « Je suis partisan de jouer, a lancé Thierry Laurey vendredi en conférence de presse. Il faut que tout le monde reparte de l'avant. Benjamin Corgnet était dans la même veine que son entraîneur, assurant qu’il était du devoir des joueurs d’être à la hauteur de l’événement, qui a pris une importance toute particulière. « La rencontre est maintenue, c'est une motivation supplémentaire. À nous de montrer qu'on est professionnel en faisant la part des choses. » Devant les journalistes, le milieu offensif du RCSA portait le maillot spécial sans sponsor, avec comme seule inscription « Strasbourg mon amour », que toute son équipe arborera à Reims. «Quoi qu'il se passe, Strasbourg se relèvera. » Comme sur toutes les pelouses de L1 ou de L2 où des matchs de joueront, une minute de silence sera respectée avant le coup d’envoi . Un hommage auquel Laurey aimerait que ses joueurs s’associent, en rendant « la meilleure copie possible ».Pas simple après avoir vécu un tel traumatisme, qui a « choqué » et « meurtri » le Racing, selon les termes du communiqué publié aux lendemains de l’attaque. « On s'imagine toujours qu'on aurait pu être là dans ces rues fréquentées par tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas eu de chance. Il faut que la vie reprenne petit à petit pour nous et pour les gens qui ont vécu ça. (…) L’arrêt de la cavale s'est produit à 200 mètres du stade. Il est évident que tout a été fait pour que les garçons se sentent le plus rassuré possible et puissent donner le meilleur. » « Le foot est secondaire dans ce genre de contexte. Forcément, ç'a été une semaine compliquée...(…) On connait tous l'importance qu'a le club pour les gens de cette ville. Tous les Strasbourgeois ont été peinés cette semaine. L'essentiel est de penser aux victimes et d'essayer d'avancer. » Et pour une fois, ce n’est pas simplement d’avancer au classement dont il est question.