BBC - Footballeur africain de l'année : Mohamed Salah brigue sa propre succession

Grâce à son match nul obtenu en Italie (0-0), le Portugal est officiellement qualifié pour le Final Four. Malgré l’absence de Crisitiano Ronaldo, les hommes de Fernando Santos sont les premiers à valider leur billet.

Ligue A : Un nul et une qualif’ pour la Seleção

Ligue B : La Suède tient sa finale

Ligue C : L’Ecosse ne lâche pas, la Roumanie non plus

Nicolae

Ligue D : Le Kosovo garde la main

Malgré le soutien de San Siro et une possession de balle archi favorable (65%), l’Italie a été dans l’incapacité de disposer du Portugal , la Squadra Azzurra s’est procurée quelques bonnes situations (5eme, 7eme, 35eme, 38eme, 49eme), mais cela n’a pas été suffisant pour faire sauter le verrou adverse. Il a d’ailleurs fallu un énorme arrêt de Gianluigi Donnarumma pour éviter une ouverture de William Carvalho (76eme). Et la mauvaise série continue : la Seleção n’a jamais gagné sur le territoire italien (onze défaites et deux nuls), mais peu importe puisque l’essentiel a été assuré avec ce point qui permet aux troupes de Fernando Santos de valider leur billet pour le Final Four, qui sera donc organisé au Portugal. Sans Cristiano Ronaldo, Raphaël Guerreiro et Pepe, les champions d'Europe 2016 ont souffert, mais la qualif’ est bel et bien au rendez-vous.Grâce à sa victoire en Turquie (), la Suède reste en course pour terminer à la première place du Groupe 2. Avec trois points de retard sur la Russie, les Scandinaves devront impérativement s’imposer lors de la finale de mardi prochain face aux hommes de Stanislav Tchertchessov. De leur côté,En déplacement en Albanie, l’Ecosse n’a pas raté l’occasion de revenir à hauteur d’Israël à la première place du Groupe 1., les hommes d’Alex McLeish vont pouvoir disputer une affiche XXL mardi prochain (20h45 à Hampden Park). Battue 2-1 lors de la première manche, la « Tartan Army » connaît la marche à suivre pour espérer s’assurer une promotion en Ligue B.Par ailleurs, dans le Groupe 4, la Roumanie n’a pas dit son dernier mot. Suite à la victoire du leader serbe face au Monténégro (), les troupes de Cosmin Contra restent en vie grâce à leur succès 3-0 contre la Lituanie (). Une victoire qui leur permet de rester en embuscade avec deux points de retard sur les Serbes. Tout reste possible avant la dernière journée de mardi soir (Serbie – Lituanie et Monténégro – Roumanie), même si les coéquipiers de Nemanja Matic sont tout de même en ballottage favorable.Avec son large succès glané à Malte (5-0), le Kosovo reste maître de son destin dans le Groupe 3. Alors que Vedat Muriqi, Benjamin Kololli, Donis Avdijaj (auteur d’un doublé) et Milot Rashica se sont chargés de faire la différence ce samedi soir, les troupes de Bernard Challandes conservent deux points d’avance sur l’Azerbaïdjan, qui s’est imposé face aux Iles Féroé (). Il faudra néanmoins attendre mardi prochain et le choc au sommet entre les deux sélections pour connaître l’identité de l’heureux élu qui accédera à la Ligue C. Rendez-vous à 20h45 au Stadiumi Fadil Vokrri de Pristina.