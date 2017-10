Bayern Munich : Robben préférait les entraînements de son fils à ceux d'Ancelotti

Dans son édition de lundi, le journal Kicker évoque le mécontentement de certains joueurs du Bayern Munich concernant les séances d'entraînement de Carlo Ancelotti.

Remercié après la défaite à Paris en Ligue des Champions (0-3) mercredi dernier, Carlo Ancelotti n’avait visiblement pas que des soutiens dans le vestiaire du Bayern. Après avoir appris que plusieurs éléments clés (Ribéry, Boateng, Robben, Müller) voulaient visiblement la tête de l’Italien depuis plusieurs semaines déjà, Kicker explique ce lundi que certains cadres n’étaient pas satisfaits de la qualité des entraînements du coach italien. Thomas Müller, Manuel Neuer et Jérôme Boateng se seraient ainsi plaints auprès de Karl-Heinz Rummenigge des séances organisées par l’ancien coach du PSG. Un sentiment également partagé par les néo-retraités Xabi Alonso et Philipp Lahm qui, toujours selon Kicker, regrettaient l’absence de séances individuelles et le manque de travail physique. Arjen Robben serait même allé jusqu’à dire qu’il préférait les entraînements dispensés à son fils de neuf ans que ceux de l’équipe première du Bayern.