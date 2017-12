Bayern Munich / Heynckes : « Coman a mûri »

Le choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich pourrait se jouer sur un exploit de Kingsley Coman. Jupp Heynckes, l’entraineur des Bavarois, compte vivement sur son Français qui « s’est encore plus développé en tant que joueur » et « a mûri » selon lui.

« Je peux dire que Kingsley Coman, même avant que je revienne au Bayern, avait montré qu’il était très talentueux, a expliqué Jupp Heynckes. Il a beaucoup de qualités notamment physique avec va vitesse. Récemment, il s’est encore plus développé en tant que joueur, il a mûri. N’oublions pas qu’il ne parle pas la langue, il y a une vraie barrière de la langue. Il doit s’adapter et s’intégrer au club et c’est un processus qui prend du temps. Pareil pour Coco Tolisso, petit à petit il augmente sa confiance, il se sent en sécurité. Tout ceci les fait jouer de mieux en mieux. »