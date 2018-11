Barcelone, le club qui paye le mieux ses joueurs, 5 clubs français dans le top 200

The Guardian a révélé une enquête sur les salaires dans le monde du sport. Le FC Barcelone a battu un record au niveau mondial en étant le premier club a proposé un salaire moyen au-dessus des 11 millions d'euros. Le PSG a reculé au classement alors que la Ligue 1 est le championnat le plus inégalitaire



The Guardian a fait un état des lieux des salaires dans le monde du sport. Ce lundi, le journal anglais a publié une enquête de la Sporting Intelligence.(11,3 millions d'euros). Les joueurs du club catalan touchent en moyenne 11 819 455 euros par an. Avec cette moyenne, il ne règne pas uniquement sur le football mais sur l'ensemble du sport mondial. La deuxième équipe de ce classement est l'éternel rival des Blaugrana : le Real Madrid avec 9,145 millions d'euros. Les deux mastodontes espagnols étaient en-dehors du podium l'an passé et délogent les meilleures franchises NBA. Les équipes de basket nord-américaines doivent désormais se contenter des places 3 à 8. Deux autres clubs de football complètent le top 10 avec la Juventus Turin et Manchester United. Le salaire annuel moyen y est respectivement de 7 603 507€ et 7 385 851€. Le Paris Saint-Germain est évidement le club français qui paye le mieux avec une moyenne 6 901 593€ par an par joueur. Ce chiffre classe le club de la capitale au septième rang des équipes de football et à la 18eme place dans le sport mondial. Le champion de France devance Manchester City avec une moyenne semblable à celle de la franchise NBA de Memphis, les Grizzlies.En tout, cinq clubs sont présents dans les 200 équipes qui ont le meilleur de salaires dans le monde du sport. Marseille est le deuxième représentant de l'Hexagone avec une 128eme place., soit un peu plus que ceux de Schalke 04. Lyon (1 777 450€/par an/par joueur) et Monaco (1 768 704€/par an/par joueur) entourent le 172eme, la Lazio de Rome. Lille et son salaire moyen par an de 1 118 846€ sont 190emes, entre les Coréens de Jiangsu et les Italiens de la Sampdoria. Au total, la Ligue 1 proposent des salaires moyens de 1 118 471€, ce qui en fait le cinquième championnat de football au Monde qui paye le mieux. La Premier League est évidement en tête avec son salaire annuel moyen de 3 379 595€. L'Italie est deuxième devant l'Espagne puis l'Allemagne. A noter que juste derrière la France, c'est le championnat chinois qui se place à la sixième position.En France, un joueur de Ligue 1 touche en moyenne 29 443€ par match. Mais cette moyenne ne dit rien des inégalités qui règne dans l'élite du football français. Selon l'indicateur de Sporting Intelligence, le championnat de France est le plus inégalitaire au Monde. Le ratio entre le salaire moyen le plus élevé et le plus faible (Nîmes avec 259 358€), est de 26.6. C'est énorme. Un joueur du PSG gagne en moyenne par an, 26.6 plus qu'un adversaire portant les couleurs du club gardois. Le constat de l'enquête est même choquant.Selon les chiffres de cette enquête, le PSG dépense autant en salaires que les 13 plus petits clubs de l'élite. Les dix joueurs les mieux payés du championnat gagnent 52% de la masse salariale des 20 clubs réunis.