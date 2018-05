Barça-Real: Le geste de grande classe de Zidane envers Iniesta

Pour son dernier Clasico, l’emblématique capitaine du FC Barcelone Andrés Iniesta s’est vu recevoir un très beau geste de la part du technicien franco-algérien du Real Madrid Zinédine Yazid Zidane.



Le génie catalan Andrès Iniesta dispute désormais ses derniers matches sous la prestigieuse vareuse Blaugrana depuis qu’il a annoncé son départ vers l’Empire Celeste à l’issue de l’exercice en cours. >> Iniesta explique les raisons de son départ pour la Chine

Dimanche soir, l’homme aux 31 titres avec le Barça a été acteur pour la dernière fois du Clasico face au Real Madrid. Présent dans le onze de départ d’Ernesto Valverde, le maître à jouer espagnol a cependant été remplacé avant l’heure de jeu par le Brésilien Paulinho et a ainsi profité d’une magnifique ovation de la part du Camp Nou.

1⃣6⃣ seasons later….@andresiniesta8 heads out for his last #ElClasico! 💙❤ pic.twitter.com/zZNar6367g

— LaLiga (@LaLigaEN) 6 mai 2018