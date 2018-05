Barça : Quand un joueur annonce l'arrivée de Griezmann !

Les propos de Luis Suarez font couler beaucoup d’encre en Espagne ce samedi. Et cela devrait durer plusieurs jours.

Alors que toute la Liga attend fébrilement de connaître la décision d’Antoine Griezmann en vue du prochain Mercato, l’attaquant uruguayen du FC Barcelone a peut-être vendu la mèche un peu trop tôt. Depuis plusieurs mois, les médias espagnols annoncent un accord entre le Français et le Barça, sans qu’aucune des parties ne confirme. Pourtant, Luis Suarez a souhaité la bienvenue au natif de Mâcon dans une interview accordée à Radio Rincon et Cadena Celeste. « Je suis fier que les dirigeants du Barça ramènent des joueurs de la qualité d’Antoine, comme Dembélé ou Coutinho auparavant. C’est un joueur qui apporte beaucoup, qui joue à un haut niveau depuis plusieurs saisons et qui se bat tout le temps. C’est le chef de l’Atlético devant et ça c’est primordial », a-t-il lâché, avant d’assurer que sa présence de serait pas mal vécue par la concurrence : « Qu’il soit le bienvenu car il ne vient prendre la place de personne mais seulement avec la volonté de gagner des choses importantes. » Antoine Griezmann a déjà prévenu qu’il rendrait publique sa décision avant la Coupe du Monde 2018, à laquelle il prendra part avec l’équipe de France.