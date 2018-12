Balotelli (Nice) ne prolongera pas

Invité sur RMC, le président niçois Jean-Pierre Rivère a écarté l’idée d’une prolongation de contrat de Mario Balotelli en fin de saison. L’international italien devrait donc partir libre à l’issue de cet exercice.

Rivère : « Balotelli ? Je pense que ce sera fini »

Mario Balotelli vit un début de saison très, très compliqué. L’attaquant italien n’a toujours pas marqué le moindre but en dix matchs de Ligue 1, manquant cruellement de confiance après avoir été hors de forme physiquement. La faute à une préparation tronquée par un vrai-faux départ du côté de l’Olympique de Marseille lors du dernier Mercato estival. Un épisode qui aura marqué l’été de l’international transalpin, mais pas que. Au point que l’ancien joueur du Milan AC s’est montré très agacé au moment d’être remplacé lors de ses deux derniers matchs, à Guingamp (0-0) et contre Angers (0-0). Invité sur RMC ce jeudi, Jean-Pierre Rivère a tenté d’expliquer cette situation : « Mario pour nous était partant, donc il a loupé sa préparation, a-t-il avoué. Je crois que tous les joueurs qui ne font pas une bonne préparation sont en souffrance la première partie de championnat. En plus en ce moment il a retrouvé toute sa qualité physique mais il n’est pas en réussite. Ça le met dans un état de crispation le pauvre ».Pour autant, le président des Aiglons n’enterre pas son joueur : « Après, Mario n’a pas perdu son talent. Le jour où il y en a un qui va rentrer, ça va s’empiler derrière. Il ne faut pas avoir de regret », a-t-il assuré. Quoiqu’il arrive, cette saison semble bel et bien être la dernière pour l’attaquant de 28 ans sur la Côte d’Azur : « Une prolongation ? Non je pense que ce sera fini », a averti Rivère. Alors que son départ était déjà promis l’été dernier avant de ne pas se faire, la prudence reste de mise dans ce dossier. Mais Balotelli, qui a jusqu’ici inscrit 76 buts avec le Gym depuis son arrivée en 2016, devrait effectivement se tourner vers un nouveau défi en fin de saison. D'ici là, il lui faudra se réveiller.