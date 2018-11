Ballon d'Or - Mancini : "Cristiano Ronaldo le mérite" (vidéo)

Le sélectionneur uruguayen a annoncé avoir perdu huit joueurs en une semaine pour le prochain rassemblement, avec deux matchs contre le Brésil et la France.

Le 20 novembre au Stade de France, il n’y a pas que Didier Deschamps qui sera privé de plusieurs joueurs majeurs. En face, l’Uruguay devra aussi composer avec un nombre important d’absences. Déjà privé de José Maria Gimenez au moment de composer sa liste cette semaine , Oscar Tabarez a assisté à une hécatombe de blessures ces derniers jours.sur la chaîne Canal4. Au détail, six internationaux uruguayens se sont blessés et manqueront les matchs contre le Brésil et la France, dont Diego Godin, Cristhian Stuani et Fernando Muslera. Deux autres, Nahitan Nandez (Boca Juniors) et Camilo Mayada (River Plate) ont été retenus par leurs clubs pour la finale de la Copa Libertadores. Compliqué d'aborder un rassemblement de gala dans ces conditions...