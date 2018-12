Ballon d’Or : Kylian Mbappé remporte le Trophée Raymond Kopa

A en croire certains Ă©chos de la presse anglaise (Evening Standard), Chelsea se serait positionnĂ© concrĂštement pour recruter l’ailier amĂ©ricain du Borussia Dortmund, Christian Pulisic. Une approche officielle aurait Ă©tĂ© effectuĂ©e, mais le club allemand rĂ©clamerait au moins soixante-dix millions d'euros pour accepter de lĂącher son protĂ©gĂ© lors du prochain Mercato d'hiver.

Dortmund veut au moins 70 M€ pour le transfert de PulisicÂ

l’ailier international amĂ©ricain Christian Pulisic (20 ans) susciterait l’intĂ©rĂȘt prononcĂ© et concret de Chelsea. Alors que Liverpool, Paris ou encore Manchester United seraient aussi sur le coup, les Blues auraient pris les devants sur le dossier du natif d’Hershey. A en croire certains Ă©chos de la presse anglaise (Evening Standard), la formation managĂ©e par Maurizio Sarri aurait effectuĂ© une premiĂšre approche officielle au sujet du numĂ©ro 22 des Jaune et Noir, qui est apparu Ă huit reprises cette saison en Bundesliga (1 but et 2 passes dĂ©cisives). Le club de Roman Abramovitch se verrait bien boucler l’opĂ©ration dĂšs le mois de janvier, mais le BVB n’aurait pas l’intention de cĂ©der son protĂ©gĂ© en cours de saison. A moins d’une offre de plus de soixante-dix millions d’euros, Christian Pulisic devrait apparemment terminer cet exercice 2018-19 sous les ordres de Thomas Tuchel, l’entraĂźneur des coĂ©quipiers de Marco Reus., l’opĂ©ration pourrait ĂȘtre plus simple lors du prochain Mercato d’étĂ©, mais Chelsea aurait bel et bien dĂ©cidĂ© de tenter le coup dĂšs maintenant. La piste serait aujourd'hui active, mĂȘme si l'affaire devrait ĂȘtre des plus compliquĂ©es.