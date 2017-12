Ballon d’Or : Karim Benzema lance une polémique

Voilà ce qui risque de faire revenir les débats sur la neutralité du Ballon d’Or France Football. Si le sacre de Cristiano Ronaldo, le 5e de sa carrière, ne souffre pas franchement de contestation tant il était attendu par les observateurs, le reste du classement est par contre source de débat.



Karim Benzema n’a pas aimé sa 25e place du classement et il l’a fait savoir via un statut publié sur son compte Twitter. « Hormis le trio de tête, le reste du classement, c’est un tirage au sort ?! », a-t-il lancé.

Ainsi, l’attaquant du Real Madrid considère que les trois premières places sont logique mais pas le reste. L’international tricolore se demande pourquoi il n’est pas plus haut au classement, alors qu’il est devancé par Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Kevin De Bruyne (Manchester City) ou Antoine Griezmann (Atlético Madrid), qui sont sûrement grands mais n’ont rien gagné en 2017.

After the first three places for the #ballondOr it’s a drawing lost for the rest of the classification? 🤔😂

— Karim Benzema (@Benzema) December 7, 2017