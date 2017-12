Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo sacré une cinquième fois devant la Tour Eiffel ?

Selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo devrait recevoir le Ballon d’Or lors d’une cérémonie d’exception au pied de la Tour Eiffel.

Le suspens, bien que trop léger, devrait prendre fin ce jeudi soir à Paris. Pour son retour dans la maison de son créateur, le magazine France Football aurait prévu de voir les choses en grand pour sa 62eme édition. Une information top secrète sous forme de mise en haleine. L’hebdomadaire nous l’avait promis : cette année, la remise du trophée se ferait dans un lieu « d’exception » qui servira « d’écrin à la remise de la plus prestigieuse des distinctions individuelles décernées dans le milieu du foot. » Selon les informations des journaux espagnols Mundo Deportivo et Marca, Cristiano Ronaldo devrait poser avec son cinquième Ballon d’Or, devant la Tour Eiffel ! L’occasion de relancer l’engouement pour l’événement, tapi depuis quelques années dans l’ombre des deux génies du ballon rond, Messi et Ronaldo. Principal artisan et artiste de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière, l’attaquant portugais, avec ce second trophée consécutif, égalerait en effet le record de son rival argentin. Rendez-vous sur La Chaîne l’Equipe dès 19h45.