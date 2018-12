Ballon d’Or : Ada Hegerberg (OL) récompensée

Ce lundi 03 décembre 2018, France Football a dévoilé le classement complet du ballon d’or 2018. L’international Sénégalais, Sadio Mané, est classé à la 22ème position. Le numéro des lions et de Liverpool gagne une place par rapport à l’année dernière.

Pour la deuxième année consécutive, Sadio Mané fait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur du monde, le ballon d’or France Football 2018. Classé 23ème à la précédente édition, l’international Sénégalais gagne une place et se classe à la 22ème place du classement en ex-aequo avec Edinson Cavani et Marcelo, cette année. Le feu follet sénégalais devance des joueurs comme Mario Mandzukic ou encore Isco. Cependant malgré cette gain de place de Sadio Mané, El Hadji Diouf et Pape Bouba Diop restent toujours les Sénégalais les mieux classés dans l’histoire du Ballon D’or (21e en 2002).