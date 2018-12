My FIFA player of the year selection should have been tallied as (in correct order): Messi, Modric, Ronaldo, Salah, Griezmann... I’ve voted for this prestigious award for years without issue. Don’t know what went wrong. But I do have a record of my vote...

— Lasana Liburd (@lasanaliburd) 4 décembre 2018



I have emailed France Football and asked them to clear it up and I would give them time to do so. I believe it is just human error. But I do have proof which I sent to them

— Lasana Liburd (@lasanaliburd) 4 décembre 2018

Lasana Liburd, représentant pour la presse trinidadienne au vote du Ballon d'Or, a découvert un petit soucis avec sa liste au moment de sa publication officielle par France Football.Si les joueurs cités sont les bons, l'ordre en revanche, ne l'est pas. Le journaliste a désigné Lionel Messi comme numéro un de son top 5, or le détail des votes par pays indique que Trinidad et Tobago a placé Antoine Griezmann, normalement 5ème selon le tweet de Liburd, en tête.L'erreur n'aurait toutefois pas d'impact sur la position de chacun des joueurs concernés sur le classement général, en admettant qu'elle ne se limite qu'au vote de l'un des 208 représentants des pays membre de la FIFA.