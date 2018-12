Avec 500 millions de joueurs, l'Afrique veut sa place dans l'industrie vidéoludique

Comme la saison dernière, Rennes est venu s'imposer à Lyon pour les débuts de Julien Stéphan comme entraîneur. Maladroits offensivement et bousculés défensivement, les Lyonnais sont passés à côté de leur match.

L1 (16eme journée) / LYON – RENNES : 0-2

Lyon

Rennes

Neuf matchs que l’Olympique Lyonnais n’avait plus perdu, toutes compétitions confondues. La série a pris fin ce mercredi soir à l’occasion de la venue de Rennes. Comme la saison dernière, les Rennais ont planté le « Gwenn ha du » sur la pelouse du Groupama Stadium. Et comme lors de leur dernière venue dans le Rhône, c’est leur rigueur défensive et leur efficacité offensive qui ont fait la différence. Très disciplinés pour la première de Julien Stéphan sur le banc, les Rouge et Noir n’ont laissé que très peu d’espaces à leurs adversaires et sont logiquement venus glaner trois points importants malgré une entame de match hésitante qui aurait pu laisser craindre le pire. Comme en face, l’OL n’a jamais eu un dixième de cette rigueur bretonne, Anthony Lopes a dû constater deux fois les dégâts. La première fois sur une frappe lointaine et imparable d’Hatem Ben Arfa. La seconde sur un contre rondement mené, sur lequel la vitesse d’Ismaïla Sarr a rendu chèvre Jérémy Morel.Moins fluide que d’habitude, le jeu lyonnais ne s’est jamais exprimé ce mercredi. Devant, Kenny Tete et Bertrand Traoré se sont montrés très disponibles. Mais il aurait fallu être davantage appliqué dans l’utilisation du ballon pour espérer mettre à mal la défense rennaise. Et comme dans le même temps Nabil Fekir et Memphis Depay n’ont presque jamais réussi à sortir de leur torpeur, le résultat ne pouvait être que négatif. Sans compter l’autre gros point noir de cette 16eme journée de Ligue 1 : la sortie sur blessure de Tanguy Ndombele à la 20eme minute. Forcément inquiétant à une semaine d’un match de Ligue des Champions crucial contre le Shakhtar Donetsk. Car sans son milieu de terrain international, l’OL a affiché des difficultés qu’on ne lui connaissait plus depuis plusieurs semaines. Des peines qui se traduisent par un recul au classement. Après le match nul concédé à Lille samedi dernier, voilà l’OL au ralenti en championnat, et donc logiquement éjecté du podium par le LOSC. Heureusement pour Bruno Genesio et ses troupes, derrière, personne n’en a profité.En contre, Ben Arfa lance Sarr en profondeur à la limite du hors-jeu. Avec sa vitesse, le Rennais s’échappe et arrive seul face à Lopes dans la surface. Mais il rate complètement sa frappe et voit le cadre se dérober d’un bon mètre.Le réflexe de Diallo ! Complètement piégée sur une relance de la tête de la défense lyonnaise, l’arrière-garde rennaise laisse Depay partir seul au but. Le Néerlandais résiste au retour de Da Silva et frappe à ras de terre à hauteur du point de penalty. Da Silva dévie son tir mais Diallo a un excellent réflexe pour sauver Rennes.But de Rennes ! A trente mètres du but adverse, Ben Arfa conduit le ballon tranquillement et s’excentre légèrement sur la gauche. Arrivé aux abords de la surface, l’ancien Lyonnais déclenche un tir croisé qui vient se loger dans le petit filet opposé de Lopes, impuissant. Magnifique !But de Rennes ! En deux passes, l’OL est assommé. Traoré récupère le ballon en défense et se projette tout de suite vers l’avant. Il lance Sarr à la limite du hors-jeu, qui déborde sur la droite et centre en retrait au premier poteau, où Siebatcheu est passé devant Denayer. L’ancien Rémois reprend en une touche et marque son premier but sous ses nouvelles couleurs.Après avoir récupéré un ballon dans les pieds de Bourigeaud le long de la ligne de touche, Tete avance et centre fort devant le but, où Traoré reprend en première intention. Mais c’est le poteau qui empêche le Burkinabé de réduire l’écart.Trouvé entre les lignes, Depay arrive à se retourner à prendre le dessus sur Da Silva. Le Néerlandais décale Fekir sur la droite de la surface, mais le tir puissant du capitaine lyonnais est détourné en corner par Diallo.Tousart prend sa chance de loin avec un tir soudain. Mais Diallo se détend et sauve encore ses coéquipiers.Pour son retour à Lyon, Hatemavait à cœur de briller. Chose faite ce mercredi avec un très joli but en première période. Une frappe lointaine a qui a laissé Lopes sans réaction. Avant cela, le meneur de jeu rennais aurait pu être crédité d’une passe décisive avec davantage d’efficacité chez Sarr.a été excellent en défense centrale. Auteur de deux dégagements aériens aussi improbables que magnifiques, le Mozambicain a également été déterminant avec un tacle parfait pour reprendre Traoré dans la surface.Quand Mexer et la défense rennaise ont craqué, ils ont pu s’en remettre à un très bon Abdoulaye. De retour de blessure, le gardien sénégalais a été décisif à plusieurs reprises contre Lyon, avec un bon réflexe devant Depay en première période, puis plusieurs envolées au retour des vestiaires.Ferlandn’était pas dans un grand soir. Généralement à l’aise dans ce 3-5-2, le néo-international français n’a pas pesé offensivement et, pire, a abandonné Morel dans le repli défensif. C’est de son côté que sont venues la plupart des occasions rennaises.Cantonné à un statut de remplaçant ces dernières semaines, Jérémyretrouvait le onze ce mercredi. Hélas pour le défenseur lyonnais, il a sans doute perdu des points dans son duel à distance avec Marçal. Dès que les Rennais ont accéléré, Sarr en tête, il a été en galère.Nabiln’est toujours pas de retour à un bon niveau. Comme trop souvent depuis le début de la saison, le capitaine lyonnais s’est fait très discret contre le Stade Rennais. A son actif seulement, une frappe détournée par Diallo en corner. C’est trop peu.M.Hamel s’était trompé en accordant un penalty à Lyon en début de match. Heureusement l’arbitre a pu constater que le tacle de Mexer sur Traoré était parfait après visionnage des images. Pour le reste, soirée tranquille et sans accroc.Temps froid – Pelouse en bon état: M.Hamel (: Ben Arfa (41eme) et Siebatcheu (43eme) pour Rennes: Marcelo (61eme) pour LyonA.Lopes () – Marcelo (), Denayer (), Morel () puis M.Dembélé – Tete (), Ndombele () puis C.Diop (20eme) puis Tousart (45eme,), Aouar (), F.Mendy () – Fekir (cap) () – B.Traoré (), Depay (: Gorgelin (g), Marçal, Solet, Terrier: B.GenesioA.Diallo () – H.Traoré (), Da Silva (), Mexer (), Bensebaini () puis Zeffane (75eme) – I.Sarr (), André (cap) (), Grenier (), Bourigeaud () puis Del Castillo (78eme) – Ben Arfa (), Siebatcheu () puis M.Niang (62eme): Koubek (g), Johansson, Léa-Siliki, Hunou: J.Stéphan