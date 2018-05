Autriche : Le RB Salzbourg retrouve le sourire avec un titre de champion

Trois jours après son élimination contre Marseille en Ligue Europa, le RB Salzbourg a été sacré champion d’Autriche ce dimanche.

Le RB Salzbourg a facilement remporté le choc de la 33eme journée du championnat autrichien ce dimanche après-midi. Face à son dauphin, Sturm Graz, le RBS s’est promené (4-1) grâce à une deuxième période de haut vol et des buts de Hwang, Caleta-Car, Onguéné et Dabbur. Ce succès permet à Salzbourg d’être sacré champion d’Autriche pour la cinquième fois d’affilée. Une bonne manière de retrouver le sourire, trois jours après la désillusion subie en demi-finale de Ligue Europa, et cette élimination en prolongation contre Marseille.