Atlético Madrid : Simeone trouve que Griezmann a donné "de mauvaises habitudes à l'équipe"

Après le match nul de l'Atlético Madrid à Leganés (0-0), Diego Simeone a estimé qu'Antoine Girezmann avait peut-être trop habitué ses coéquipiers à être l'élément clé du secteur offensif de son équipe.

L’Atlético Madrid a concédé samedi soir un match nul sans saveur sur la pelouse de Leganés (0-0). Les Colchoneros ont signé une prestation offensive pauvre, symbolisée par le faible rendement d’Antoine Griezmann qui n’a pas tiré une seule fois au but dans cette rencontre, une première pour lui cette saison. Après le match, Diego Simeone est revenu sur le jeu offensif de son équipe et estime que les coéquipiers du Français ont parfois tendance à trop se reposer sur lui. « C’est un joueur qui nous a donné de mauvaises habitudes parce que c’est le joueur qui résout toujours les problèmes offensifs de l’équipe (…) Quand il marque, l’équipe a de grandes chances de marquer. Mais quand il ne marque pas, c’est plus difficile. Nous devons diviser les responsabilités qui n’incombent pas qu’à Griezmann », a expliqué l’entraîneur argentin. Un problème qui pourrait être résolu d’ici quelques mois avec l’arrivée programmée de Diego Costa.