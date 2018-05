AS Roma - Florenzi : "Il est temps de parler des dérives de l'arbitrage"

Copyright -Via @EuroFootballRumours

Alessandro Florenzi a fustigé l’arbitre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, opposant l’AS Roma à Liverpool (4-2, aller 2-5).

« La VAR ? Dans la vie, il faut plus agir et moins parler. Il y avait penalty et rouge. Sur les deux matches, c’est aussi notre faute. Avec la VAR, la finale aurait pu être Liverpol-Bayern, Roma-Real, Roma-Bayern… Tout aurait pu être différent”, a tonné le Romain.

« Cinq de leurs sept buts sont mis soit par nous soit après des cadeaux. Nous devons nous améliorer. Cependant, quelque chose d’assez marrant s’est produit ce soir. Il y avait clairement un penalty pour nous à l’heure de jeu quand un joueur de Liverpool aurait dû se retrouver avec un carton rouge direct. Cela aurait totalement changé la physionomie du match. »