Arsenal : Wenger s'excuse auprès des arbitres

Malgré la victoire contre Burnley à la dernière seconde grâce à un penalty d'Alexis Sanchez, Arsene Wenger s'est vu montrer le chemin des vestiaires par l'arbitre de la rencontre. La faute à une altercation avec le 4eme arbitre lors du penalty accordé à Burnley.

Heureusement qu’Alexis Sanchez est venu donner la victoire aux Gunners (2-1 contre Burnley) dans les derniers instants de la partie, autrement Arsène Wenger aurait sûrement été beaucoup plus remonté. L’entraîneur d’Arsenal n’a pas hésité à montrer sa colère au moment du penalty sifflé par Mr Moss à la 93eme minute qui allait remettre les deux équipes à égalité grâce à Gray. Une réaction envers le quatrième arbitre qui a poussé l’arbitre central à désigner les vestiaires au Strasbourgeois même si ce dernier a eu du mal à s’exécuter. Néanmoins, l’ancien coach de Monaco a fait son mea culpa en conférence de presse après avoir revu les images du penalty existant sur Barnes.

« Je n’ai vu aucun penalty de là où j’étais, mais j’aurais dû me taire et rentrer au vestiaire. J’étais frusté, je m’excuse. Il n’y a rien eu de physique avec (Anthony Taylor, le quatrième arbitre), je pensais juste que je pouvais rester dans le tunnel. Nous avons fini par gagner, même si c’était très difficile pour nous. Nous avons fini à dix et ils (les joueurs de Burnley) ont bien joué. Nous prenons finalement les trois points que nous voulions. »