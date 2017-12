Arsenal : Wenger remonté contre les arbitres anglais

Suite à la défaite d’Arsenal sur sa pelouse face à Manchester United, Arsène Wenger n’a pas été tendre avec les arbitres anglais, comparant ces derniers avec leurs homologues européens.

Alors qu’Arsenal a vu un penalty en sa faveur ne pas être sifflé lors de la défaite à l’Emirates Stadium face à Manchester United ce samedi, Arsène Wenger n’a pas caché son mécontentement face à l’arbitrage en Angleterre. Le manager des Gunners n’a pas hésité à faire une comparaison avec les arbitres, notamment en Italie, qui n’est pas favorables avec les officiels évoluant en Premier League. « Je ne sais pas, je dois revoir cette action. Mais je pense que, oui, il y avait penalty, nous verrons, a tancé Arsène Wenger en conférence de presse d’après-match. Hier soir (vendredi), j’ai regardé le match entre Naples et la Juventus Turin à la télévision et il y avait un arbitre de classe mondiale. Vous voulez bien analyser, alors regardez la différence entre eux et nous. Et vous verrez ! » Des déclarations qui devraient faire des vagues outre-Manche.