Arrêter ou continuer ? Yaya Touré tranche pour sa carrière

"Je suis vraiment très fier d’avoir été nommé vice-président et de faire partie de cette organisation pour la paix et par le sport. C’est un honneur. J’avais déjà été nommé champion pour la paix, j’avais rejoint l’organisation l’année dernière et j’ai eu l’occasion de participer à un voyage en Colombie qui a été vraiment très enrichissant pour moi, sur le plan humain. Ensuite j’ai eu l’occasion de beaucoup communiquer et d’échanger avec Joël Bouzou, qui est le président de l’organisation. Il a décidé de me nommer vice-président et c’est un rôle qui me tient à cœur, je tiens à le remplir de la meilleure des manières", a déclaré l'Ivoirien à Paris Match. Interrogé sur son rôle au quotidien, l'ancien attaquant des Blues a expliqué : "Je vais mener des actions sur le terrain, comme on l’a fait en Colombie avec des jeunes qui ont été touchés de près ou de loin par les dégâts causés par les conflits armés ou par les gangs. La dernière fois, ça a été la Colombie, mais ça peut aussi être l’Afrique… On veut aller dans des zones où nous pourrons avoir un impact, grâce à la neutralité de notre organisation basée à Monaco, et par les actions apolitiques que nous voulons mener auprès des gouvernements. Mon but, c’est le développement par le sport, l’éducation et la santé. Ce sont les points sur lesquels j’insiste beaucoup et que je mets en avant dans mes réseaux. Maintenant que je suis là, on va essayer de trouver de nouveaux projets, il y a déjà des actions qui vont être mises en place et auxquelles je vais participer. Je vais essayer d’apporter mon expérience et mon savoir-faire au sein de l’organisation. Quand le président ne pourra pas se déplacer, ça sera à moi de la représenter." Drogba croit que le sport est le meilleur moyen pour faire la paix : "J’ai un exemple précis, vécu avec la Côte d’Ivoire. En 2005, lorsque notre équipe se qualifie pour la Coupe du monde, la première de l’Histoire du pays, on s’est mis à genoux avec mes partenaires, pour lancer un message de paix et d’apaisement. Ce message a été repassé dans les journaux télévisés pendant six mois. Cela a vraiment permis d’apaiser le climat et d’aider les Ivoiriens à organiser des élections et à aller ensuite vers un processus de paix."