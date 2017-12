Argentine : Lionel Messi redoute un match face aux Bleus en Coupe du Monde

A un peu plus de six mois de la Coupe du Monde en Russie, Lionel Messi donne son avis sur les grands favoris de la compétition. L’Argentin affiche ses inquiétudes, notamment celle de se frotter peut-être à l’équipe de France.

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé, l’équipe de France dispose d’une génération d’orée. Des jeunes talents qui ne laissent pas indifférent et peuvent même effrayer les plus grands, y compris Lionel Messi. Le monstre argentin habitué notamment à affronter Griezmann, l’attaquant de l’Atlético de Madrid avec le FC Barcelone, sait qu’il faut se méfier des Français. « La Pulga », qui a par ailleurs vu arriver la pépite Dembélé dans le vestiaire catalan, redoute les Bleus pour le Mondial 2018, qui aura lieu cet été en Russie. Messi voit de nombreux grands rivaux pour l’Argentine Interrogé par TYC Sports, Messi a donné ses grands favoris pour la Coupe du monde : « À l’heure actuelle, le Brésil, l’Allemagne, la France et les Espagne sont tous meilleurs que nous. J’imagine que l’Italie n’imaginait même pas de se faire éliminer et c’est ce qui s’est passé. On a été chanceux de ne pas connaitre le même sort qu’elle ». Pas de panique, la superstar argentine et ses coéquipiers ont jusqu’à juin pour se préparer.