Arabie Saoudite : El Hadary marque le 2e but de sa carrière !

Le gardien égyptien, Essam El Hadary, s’est illustré en marquant le weekend dernier, le quatrième but d’El Taawoun en Arabie Saoudite sur penalty face à Al Ettifaq (4-0).

Le vétéran de 44 ans a marqué le quatrième but de son équipe, son deuxième de sa riche carrière après avoir déjà marqué un en Supercoupe de la CAF 2002 face au Kaiser Chiefs.

Egypt NT legendary goalkeeper Essam El Hadary scored a penalty today for Al Taawon against Ettifaq. pic.twitter.com/E244MkFtoc

A 44 ans, @ElHadary inscrit sur le penalty le 4ème but de son équipe @taawounSR sur penalty. Le futur plus vieux joueur du Mondial inscrit là son deuxième but personnel de sa riche carrière #insolite

— Frederic Nkeuna (@nyongha) December 10, 2017