Aouar (Lyon) a fait craquer Pep Guardiola

Après une défaite à Lyon lors du derby (1-0) puis une élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue à Nîmes (1-1, 4-2 tab), Saint-Etienne retrouve Geoffroy-Guichard à l’occasion de la réception de Nantes ce vendredi (20h45). Il s’agit a priori d’une bonne nouvelle pour les Verts, bien plus à l’aise à domicile que loin de leurs bases.

Une seule défaite à Geoffroy-Guichard en 2018

Nantes a les armes pour renverser le Chaudron

Le retour post-trêve internationale ne s’est pas franchement bien déroulé du côté de Saint-Etienne. Vendredi dernier tout d’abord, les Stéphanois se sont inclinés sur la pelouse de Lyon, leur voisin honni (1-0). Ils n’ont pas spécialement démérité, mais leur manque de réalisme dans la surface adverse leur a coûté cher. Si la prestation réalisée au Groupama Stadium comportait certains aspects positifs, difficile d’en dire autant concernant le seizième de finale de Coupe de la Ligue disputé mardi à Nîmes. Chahutés aux Costières, les Verts ont laissé échapper la qualification lors de la séance des tirs au but (1-1, 4-2 tab).« Ce n’est pas professionnel, il faut se remettre en question et accepter les critiques, a pesté Yann M’Vila en conférence de presse. On s’est parlé et s’est dit nos vérités. On sait tous qu’on doit faire mieux, on a envie de rebondir tout de suite, surtout qu’on est à domicile et invaincus. »L’international français ne s’y trompe pas : Saint-Etienne, qui reçoit Nantes ce vendredi (20h45), fait partie des trois clubs de Ligue 1 encore invaincus à domicile cette saison (avec le PSG et Lille). Toutes compétitions confondues, les Foréziens n’ont même perdu qu’un seul match à Geoffroy-Guichard depuis le début de l’année 2018. C’était début mai, contre Bordeaux (1-3). Autrement dit,(6eme), à portée de tir du Top 5. Car à l’extérieur, les performances stéphanoises sont, dans l’ensemble, significativement moins abouties (un seul succès). « J’avais la sensation qu’on était en progrès, que ce soit dans le jeu ou dans l’état d’esprit, a soupiré Jean-Louis Gasset. Il nous manque de l’efficacité et de la constance dans le jeu. Mais, pour le moment, nos références sont à Geoffroy-Guichard. »Le technicien de 64 ans fait notamment référence aux deux matchs ayant précédé la trêve internationale, lors desquels sa formation avait disposé d’Angers (4-3) puis de Reims (2-0). Les Verts parviendront-ils à faire de même face à Nantes ? C’est loin d’être garanti et, à vrai dire, le FCN n’a pas vraiment le profil de la victime idéale.« On a l’impression que Coach Vahid a apporté un peu de sa folie à cette équipe et, depuis, elle a beaucoup progressé, » a d’ailleurs relevé Yann M’Vila. Surtout, les Nantais peuvent compter sur le co-meilleur buteur du championnat en la personne d’Emiliano Sala. « Avec Kylian Mbappé, c’est le seul joueur à avoir marqué onze buts, a remarqué Jean-Louis Gasset. C’est un point fort de Nantes et aujourd’hui, son mentor n’est autre que Vahid Halilhodzic, qui était un grand attaquant. Il va lui donner des conseils qui vont l’amener encore plus loin. Vendredi, il sera le plus grand danger, car arriver à marquer onze buts avec le FC Nantes, ce n’est pas rien. » Au moins, les Stéphanois sont prévenus.