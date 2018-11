Angola : Wilson Eduardo attend le feu vert de la FIFA

PSG : Le Barça insiste pour Adrien Rabiot

#FCB | ¡Hola todos! Esta es nuestra portada de hoy 🗞️¿Os ilusiona el posible fichaje de Rabiot? https://t.co/DAisrCbTey pic.twitter.com/fybXZWGuJ4 — Diario SPORT (@sport) 18 novembre 2018

Juventus Turin : C’est combien pour Paulo Dybala ?

La Juventus serait prête à laisser partir Paulo Dybala l'été prochain, contre une somme d'environ 135 M€. Avec cette somme, @tuttosport indique que le club italien souhaite recruter Kylian Mbappé en priorité, mais s'intéresse également à Marco Asensio. pic.twitter.com/CuhA2VceIS — Actu Foot (@ActuFoot_) 19 novembre 2018

Manchester United : Une offre XXL pour Jordan Pickford (Everton) ?

Manchester United will bid £60m for Everton goalkeeper Jordan Pickford if David de Gea refuses to commit to a contract extension. (Sun) pic.twitter.com/xPHclIpLXU — Man UTD (@ManchesterisRED) 19 novembre 2018

Brescia : Inter, Monaco, City… Sandro Tonali a la cote

Inter are in pole position to secure the signing of 18 year-old Chelsea and Juventus target Sandro Tonali from Brescia ahead of next season. {https://t.co/zZihFeXptf} pic.twitter.com/0VHisBHjOb — Sarrismo™ (@Blue_Footy) 19 novembre 2018

Fiorentina : Deux (nouveaux) poids lourds sur Federico Chiesa

TS - Sirene inglesi per Federico Chiesa: due big di Premier su di lui https://t.co/3GgRbYP6Up — informazione sport (@infoitsport) 18 novembre 2018

A en croire certains échos de la presse espagnole, le FC Barcelone n’aurait pas abandonné la piste menant au milieu de terrain parisien Adrien Rabiot (23 ans). Au contraire. Selon Sport, les Blaugrana resteraient fortement intéressés par le protégé de Thomas Tuchel. Le natif de Saint-Maurice souhaiterait apparemment rejoindre les coéquipiers de l'Argentin Lionel Messi, et les différentes parties concernées pourraient approfondir les discussions dans les prochains jours. Alors que des formations italiennes et anglaises seraient aussi sur le coup, les dirigeants catalans auraient décidé de prendre les devants.Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, l’attaquant international argentin Paulo Dybala (24 ans) serait notamment dans le viseur du Bayern Munich. Les Bavarois auraient lancé des discussions au sujet de l’ancien joueur de Palerme, qui a inscrit deux buts cette saison en Serie A (+ 4 réalisations en Ligue des Champions), mais la Vieille Dame réclamerait une petite fortune. Selon les informations de Tuttosport, les Bianconeri auraient fixé la barre à… 135 M€ pour discuter d’un éventuel transfert du natif de Laguna Larga, qui a été recruté pour quarante millions d’euros il y a trois ans. Suffisant pour calmer les ardeurs des courtisans ?Lié jusqu’en juin 2024 avec Everton, le gardien international anglais Jordan Pickford (24 ans) figurerait dans les petits papiers de Manchester United. Selon le Sun on Sunday, l’ancien joueur de Sunderland aurait été ciblé pour compenser un éventuel départ de David De Gea lors du prochain Mercato d'été. En cas de départ du gardien ibère, qui pourrait notamment intéresser la Juventus Turin, les Red Devils pourraient transmettre une offre de 67,5 M€ pour le natif de Washington. José Mourinho, le manager des coéquipiers de Paul Pogba, apprécierait particulièrement son profil.Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Brescia (+ une année supplémentaire en option), le milieu de terrain récupérateur italien Sandro Tonali, 18 ans, aurait particulièrement la cote du côté de l’Inter Milan. Selon les informations de FcIN, les Nerazzurri pourraient transmettre une offre de 15 millions d’euros, plus des bonus, pour essayer d’arracher la signature du prodige italien, qui vient d’être appelé pour la première fois par Roberto Mancini en Squadra Azzurra. Une proposition colossale pour un joueur de Serie B, mais l’écurie entraînée par Eugenio Corini réclamerait au moins vingt-cinq millions d’euros pour se séparer de son numéro 4, qui est présenté comme un nouveau Andrea Pirlo par certains observateurs.Courtisé par les plus grosses écuries de Serie A, l’attaquant international italien Federico Chiesa (21 ans) aurait aussi des pistes en Angleterre. Selon les informations Tuttosport, le natif de Gênes serait suivi par deux poids lourds de Premier League. En effet, Liverpool (qui apprécierait également Heung-min Son de Tottenham) et Chelsea (qui aurait aussi ciblé Leon Bailey de Leverkusen) suivraient les prestations du numéro 25 de la Viola, auteur de deux buts et cinq passes décisives cette saison en Serie A.