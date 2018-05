Angola - Kabuscorp : Six points de pénalité à cause de... Rivaldo

Le club angolais de Kabuscorp a été sanctionné par la FIFA, pour le non-paiement d'une dette à Rivaldo, qui porta ses couleurs en 2012.

Ballon d’Or 1999, Rivaldo n’a raccroché les crampons qu’en 2015, à l’âge de 43 ans. Parmi les dernières piges de cette longue et lucrative carrière, celle effectuée par l’attaquant brésilien au Kabuscorp de Palanca, en Angola, lors de la saison 2012. Parti fâché financièrement avec le club de Luanda, l’ancien champion du monde avait poursuivi son ancien employeur devant les juridictions sportives. Le verdict est tombé jeudi : pour le non-paiement de cette somme de 750.000 dollars US, la FIFA a infligé une pénalité de six points au Kabuscorp en Girabola, le championnat angolais, rapporte l’agence Angop. Les conséquences ne sont pas négligeables : le club à l’antilope, qui pointait à la troisième place du classement, chute en douzième position. Mais ce n’est pas tout, puisque plane la menace d’une relégation en deuxième division, si Kabuscorp continuait à ne payer son dû à Rivaldo.