Angola : Kabuscorp perd 6 points à cause de ... Rivaldo !

L’ancienne star brésilienne du FC Barcelone, Rivaldo, avait effectué une pige en Angola, du côté de Kabuscorp en 2012 durant la fin de sa carrière.

Auteur de 11 buts en 21 matchs à l’époque, le champion du monde 2002 a quitté le club angolais en conflit, se plaignant de ne pas recevoir une somme de 750 000 dollars.

La FIFA a condamné Kabuscorp à un retrait de six points dans cette affaire, six ans plus tard, selon l’agence Angop. Le club angolais devrait régler cette somme pour ne pas être condamné à être relégué en deuxième division.

Ainsi, Kabuscorp passe de la 3e à la 11e place du championnat. Ballon d’Or 1999, Rivaldo n’a raccroché les crampons qu’en 2015, à l’âge de 43 ans.