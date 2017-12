Angleterre : Wenger rend hommage à Debuchy

Cela faisait trois ans que Mathieu Debuchy n’avait pas connu pareille émotion. Jeudi soir, l’arrière droit français a participé à la large victoire d’Arsenal contre le BATE Borisov en Ligue Europa en marquant l’un des six buts de son équipe (6-0).

Egalement capitaine lors de cette rencontre, alors que des joueurs comme Walcott, Giroud et Wilshere étaient sur le terrain, l’ancien Lillois a fait forte impression. Une performance bienvenue pour lui qui galère depuis deux ans à Londres. Cette saison, l’ex-Bordelais n’a pas disputé la moindre rencontre de Premier League, se contenant de certains matchs de Ligue Europa et de Coupe de la Ligue. Mais après la victoire d’Arsenal, Arsène Wenger a été dithyrambique avec son joueur tricolore. « Mathieu est fort mentalement, a salué l’entraineur d’Arsenal. J’ai dit à plusieurs reprises que dans ce travail vous ne devez jamais abandonner. Peu importe le problème qui vous arrive, vous devez toujours être prêt dans le cas où l’on a besoin de vous. Peu de gens peuvent le faire. Mais Mathieu peut le faire. » Sous contrat jusqu’en 2019, Mathieu Debuchy va forcément s’interroger cet hiver. « Il est sous contrat, convient Wenger. C’est à lui de jouer maintenant et je lui ai ouvert la porte à plusieurs reprises car il ne pouvait pas jouer et que Bellerin était devant lui. Mais je considère Mathieu comme n’importe quel autre joueur et je dois dire que j’ai un immense respect pour son professionnalisme et sur la façon dont il se bat pour revenir au sommet. »