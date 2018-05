Angleterre : Mauvaise affaire pour les Spurs

Avec le choc de dimanche entre Chelsea et Liverpool, Tottenham avait l’occasion de grimper sur le podium en cas de succès sur la pelouse de West Bromwich Albion ce samedi après-midi. Raté.

Face à lanterne rouge de Premier League, qui joue sur survie en Championship, les Spurs se sont inclinés au bout du temps additionnel (1-0). Leur domination stérile de la première période a vu Wanyama (24eme) puis Kane (30eme) tenter leur chance, mais à chaque fois Foster s’est montré attentif. Au retour des vestiaires, c’est WBA qui a eu une belle occasion d’ouvrir le score après une erreur de Sanchez, mais Rondon a complètement raté son geste devant le but de Lloris (48eme). Lloris, auteur d’un bel arrêt sur un ballon dévié par Kane (74eme), s’est fait une belle frayeur sur le corner suivant, en manquant sa sortie heureusement sans conséquence (75eme). Lucas a lui tenté de mettre le feu à la défense adverse. Décalé par Trippier, l’ancien Parisien a envoyé un bon centre en retrait dans la surface mais la défense de WBA a réussi à se dégager in-extremis (88eme). Mais dans le temps additionnel, ce sont les locaux qui ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, car seule une victoire leur permettait de continuer à croire au maintien. Et à force d’insister, ils ont été récompensés. Sur un corner venu de la gauche, Livermore a marqué après un gros cafouillage devant le but de Lloris (93eme).