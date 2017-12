Angleterre : Les Spurs se sont fâchés...

Il fallait au moins cela pour que Tottenham lave l’affront du dernier mois qu’il vient de vivre en Premier League.

Incapable de gagner un seul de ces quatre derniers matchs de championnat, le club londonien a passé ses nerfs sur Stoke City ce samedi à Wembley (5-1). L’entame de match fut pourtant à l’image des Spurs en difficulté qu’on a vu ces dernières semaines, puisqu’il a fallu un but contre son camp de Shawcross, sur un centre fort de Son (21eme), pour que Tottenham rentre aux vestiaires avec l’avantage. Mais en deuxième période, les hommes de Mauricio Pochettino sont passés à la vitesse supérieure. En dix minutes, ils ont trouvé le chemin des filets à trois reprises. D’abord par Son, lancé à la limite du hors-jeu par Alli (53eme), puis par Kane de la tête (54eme) et d’une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface (65eme). Eriksen, lancé en profondeur par Son, a corsé l’addition (74eme) en fin de match, avant que Shawcross ne réduise l’écart en marquant cette fois dans le bon sens, de la tête, en profitant d’une sortie manquée de Lloris (80eme). Au classement, ce succès permet à Tottenham de doubler Arsenal qui ne jouera que dimanche, mais les équipes de tête restent encore très loin. Surtout que derrière, Burnley continue de surprendre. A domicile, le septième de Premier League a dominé Watford ce samedi après-midi (1-0). Dans les autres rencontres, Huddersfield a battu Brighton (2-0) grâce à deux buts de Mounié, l’ancien attaquant de Montpellier. Crystal Palace a été tenu en échec par Bournemouth (2-2) et a perdu Sakho sur blessure. Le défenseur français a quitté ses partenaires en se tenant le mollet. Les Eagles retrouvent la dernière place de Premier League car dans le même temps Swansea a battu West Bromwich (1-0) avec une réalisation de Bony.