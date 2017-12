Angleterre : Les Blues se sont repris

Chelsea s’est bien repris en corrigeant Huddersfield en déplacement ce mardi soir (0-3). Dans le même temps, Burnley a encore gagné contre Stoke City et grimpe à la quatrième place (1-0).

Trois jours après sa défaite à West Ham, Chelsea avait quelque chose à se faire pardonner. Et c’est Huddersfield qui l’a payé cher ce mardi soir. A domicile, les coéquipiers de Steve Mounié ont été balayés par des Blues remontés (0-3) et emmenés par un Willian de gala. Rarement titulaire ces dernières semaines, le Brésilien a profité du léger turnover opéré par Antonio Conte pour livrer un match de très grande qualité. C’est d’abord lui qui donne un bon ballon à Tiémoué Bakayoko sur la gauche de la surface. En puissance, l’international français a poussé son ballon puis trompé le gardien d’une frappe croisée (23eme). Chelsea revient à hauteur de Manchester United Juste avant la mi-temps, Willian s’est mué en buteur, en appréciant mieux la trajectoire d’un centre d’Alonso que son vis-à-vis. De la tête, il a permis à Chelsea de faire le break (43eme). Et dès le début de la deuxième période, Willian encore lui, a chipé un ballon dans la surface adverse et, dos au but, a remisé vers Pedro dont la frappe sous la barre a fait mouche (50eme). Sans Alvaro Morata et Cesc Fabregas, et avec Eden Hazard et N’Golo Kanté remplacés en cours de match, le club londonien remporte donc un match important pour ne pas dégringoler au classement, malgré la réduction du score de Depoître dans le temps additionnel (91eme). Les Blues sont troisièmes et reviennent à hauteur de Manchester United, qui compte un match en moins. Crystal Palace n’est plus relégable En attendant les matchs d’Arsenal et de Liverpool, derrière Chelsea, c’est Burnley qui s’installe à la quatrième place ! A domicile, les Clarets ont poursuivi leur excellente phase aller en battant Stoke City avec leur traditionnel score cette saison : 1-0. Barnes a marqué le but de la victoire dans les dernières minutes (89eme). Dans le dernier match au programme ce mardi soir, Crystal Palace a renversé Watford (2-1) grâce à deux buts inscrits dans les dernières minutes, par Sako (89eme) et McArthur (93eme). Du coup, les Eagles sortent provisoirement de la zone rouge. Une première cette saison.