Angleterre - League Cup (Quarts de finale) : Chelsea qualifié, Manchester United éliminé

Bristol City s’est invité dans le dernier carré de la League Cup en éliminant Manchester United à la surprise générale ce mercredi (2-1). Chelsea n’a pas été surpris face à Bournemouth (2-1).

Au lendemain des qualifications d’Arsenal et de Manchester City, Chelsea et Manchester United n’avaient plus qu’à assurer ce mercredi soir pour assurer à la League Cup un dernier carré royal. Raté. Si les Blues ont fait le boulot face à Bournemouth (2-1), les Red Devils ont chuté contre Bristol City (1-2). Avec un onze légèrement remanié, les hommes de José Mourinho ont été piégés en début de deuxième période par un but de Bryan (51eme). Ils ont pourtant fait le plus dur en réagissant moins de dix minutes plus tard par Ibrahimovic (58eme). Sur coup-franc, l’attaquant suédois a inscrit son premier but depuis son retour de blessure. Mais le talent de l’ancien Parisien n’a même pas suffi. Morata sauve Chelsea Dans le temps additionnel, et dans une ambiance de folie, Smith a offert la victoire aux pensionnaires de D2 anglaise avec un superbe enchaînement contrôle de poitrine et frappe dans la surface adverse (93eme). Vainqueur des deux dernières éditions, Manchester United rate donc l’opportunité de rejoindre les demi-finales de la League Cup. Tout le contraire de Chelsea, sérieux à domicile pour disposer de Bournemouth. Avec un onze de départ très peu retouché (Hazard, Morata et Bakayoko étaient sur le banc), les Blues ont quad même dû attendre la dernière minute pour exulter. Morata, entré en jeu quelques minutes auparavant, a devancé la sortie du gardien adverse pour envoyer son équipe dans le dernier carré.