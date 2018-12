Angleterre : Le blues de Chelsea

En s’imposant ce mercredi soir à domicile contre Guingamp (2-1), Dijon a renoué avec le succès qui le fuyait depuis le 25 août dernier en championnat et se donne de l’air.

Enfin ! Incapables de l’emporter en Ligue 1 depuis plus de trois mois et un succès à Nice, les Dijonnais ont à nouveau goûté à la victoire (2-1) ce mercredi dans leur antre de Gaston-Gérard. Mieux encore, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio l’ont fait contre Guingamp, un concurrent direct pour le maintien. Pour autant, la tâche fut loin d’être aisée contre l’actuelle lanterne rouge du championnat. Et comme à Toulouse le week-end dernier, Dijon a encore failli tout gâcher, malgré un avantage au score, en finissant cette fois la rencontre en infériorité numérique. En effet, en moins d’un quart d’heure, Wesley Lautoa a vu rouge et a laissé ses coéquipiers finir sans lui et arracher ce précieux succès. Porté par Bobby Allain, son gardien remplaçant, et par son latéral gauche Oussama Haddadi, Dijon s’est offert un succès qu’on a cru bien improbable en fin de rencontre.C’est finalement un sacré bol d’air en bas de tableau pour les Bourguignons qui sortent de la zone rouge et prennent du même coup trois points d’avance sur Monaco, premier relégable. Un succès à bonifier désormais lors de la prochaine journée à Rennes. En revanche, pour Guingamp, c’est un nouveau coup dur dans leur saison déjà peu enviable. Après avoir réussi à revenir au score, les Bretons ont payé très cher une grossière faute de main de leur dernier rempart Karl-Johan Johnsson. Avec cette dixième défaite en Ligue 1, l’équipe de Jocelyn Gourvennec fait grise mine et accuse toujours un retard de cinq longueurs sur Caen, premier non-relégable. Place pour eux à la réception d’Amiens (19eme), où une victoire semble maintenant obligatoire pour ne pas se laisser distancer davantage.Benezet ! Sur un bon débordement de Thuram côté gauche, le milieu offensif est servi en retrait et frappe mais Haddadi repousse une première fois de la tête sur sa ligne avant qu’Allain puisse intervenir.But de Dijon ! Servi par Abeid, Haddadi centre dans la surface où Benjamin Jeannot reprend sans contrôle d’un extérieur du pied qui laisse Johnsson impuissant. 1-0 pour Dijon !Servi à l’entrée de la surface, Tavares remise sur Abeid qui déclenche une lourde frappe que Johnsson capte en deux temps.But de Guingamp ! Sur un centre de Rebocho côté gauche, Marcus Coco le reprend d’une volée et trompe Allain pour une fois sans réaction. 1-1 entre Dijon et Guingamp !But de Dijon ! D’une trentaine de mètres, Oussama Haddadi frappe et le ballon échappe à Johnsson qui tente de se rattraper derrière. Grâce à la goal-line technology, l’arbitre confirme que le but est valide. 2-1 pour Dijon !Sur un centre côté droit, N’Gbakoto contrôle et Thuram tente une reprise qu’Allain repousse du pied.Très actif dans son couloir gauche tant défensivement qu’offensivement, Oussamaa été crucial dans le succès des siens. Après avoir repoussé de la tête une frappe de Benezet sur la ligne, le Tunisien a délivré une passe décisive, puis a offert la victoire à Dijon en fin de rencontre.Titulaire de dernière minute en l’absence de Runar Runarsson malade, Bobbya peut-être rebattu les cartes ce mercredi soir. Impérial dans les airs et sur sa ligne, l’ancien du Red Star a longtemps écœuré les Guingampais avant de finalement céder en fin de match.Intéressant sur son côté droit, Marcusa été le meilleur de son équipe à Dijon. En égalisant d’une belle reprise, le jeune Français a sans doute cru faire le plus dur et a au moins redonné espoir aux Bretons à dix minutes du terme.Alors que Guingamp avait réussi à égaliser et poussait en supériorité numérique, Karl-Johana mis fin aux efforts de ses coéquipiers. D’une grossière faute de main sur une frappe lointaine, le Suédois a puni son équipe et ce n’est d’ailleurs pas la première fois cette saison que cela lui arrive.Alors que son équipe était devant au score et qu’elle contenait les assauts bretons, Wesleya failli tout gâcher. Pour deux fautes évitables en quelques minutes, l’ancien de Lorient a complètement relancé la rencontre avec son carton rouge finalement sans conséquence.Titularisé en soutien de Thuram, Ronnya eu du mal à peser offensivement durant le match. Ses rares opportunités n’ont pas beaucoup inquiété le portier adverse et l’ancien Caennais a finalement laissé sa place peu après l’heure de jeu.Dans un match important pour le maintien, T.Léonard a rapidement dû sévir pour calmer les différents acteurs et n’a pas hésité à expulser Lautoa suite à deux fautes en quelques minutes. Il est enfin bien aidé par la goal-line technology sur le deuxième but de Dijon.Temps frais – Pelouse correct: T.Léonard (: Jeannot (15eme), Haddadi (86eme) pour Dijon - Coco (79eme) pour Guingamp: Rosier (18eme), Tavares (45eme), Lautoa (59eme et 71eme), Haddadi (81eme) et Abeid (89eme) pour Dijon – Rebocho (43eme) pour Guingamp: Lautoa (71eme) pour DijonAllain () – Rosier (), Yambéré (), Lautoa (), Haddadi () – Jeannot () puis Ciman (72eme), R.Amalfitano (), Abeid (), Sammaritano () puis Saïd (69eme) – Sliti () puis Marié (89eme), Tavares (cap) (: Ntumba (g), Chafik, Balmont, Doumbouya: O.Dall’OglioJohnsson () – Eboa Eboa () puis Traoré (86eme), Kerbrat (cap) (), Sorbon (), Rebocho () – Blas (), Didot () - Coco (), Rodelin () puis Phaeton (64eme), Benezet () puis N’Gbakoto (45eme,), Thuram (: Caillard (g), Tabanou, Fofana, Phiri: J.Gourvennec