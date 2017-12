Angleterre : La série se poursuit pour City

Après sa nette victoire face à Tottenham (4-1) dans le choc de la 18eme journée de Premier League, Manchester City en est à seize victoires consécutives.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester City. Opposé ce samedi à Tottenham, les Citizens ont surfé sur leur forme étincelante pour infliger une lourde défaite aux Spurs, dépassés dans tous les compartiments du jeu. Malgré une entame plutôt intéressante, les hommes de Mauricio Pochettino se font surprendre sur un coup de pied arrêté. Suite à un corner tiré par Leroy Sané, Ilkay Gündogan arrive lancé pour tromper Hugo Lloris d’une tête puissante (14eme). City ne relâche pas la pression et se procure deux grosses occasions dans la foulée, mais ni Raheem Sterling, trop imprécis, ni Sané, après avoir poussé trop loin son ballon, ne parviendront à marquer. 21 points d’écart entre Man City et Tottenham Heureux de n’être mené que d’un but, Tottenham fera illusion pendant un quart d’heure en seconde période avant que City ne reprenne sa marche en avant. C’est Kevin De Bruyne, irrésistible dans ce match, qui doublera la mise d’une frappe puissante sous la barre après un service de Gündogan (70eme). Sterling inscrira ensuite le troisième but des Mancuniens en reprenant un centre de Sané après un beau mouvement collectif (80eme). L’attaquant anglais s’offrira même un doublé en marquant avec de la réussite suite à un ballon glissé entre les jambes de Lloris (90eme). Pour l’anecdote, Christian Eriksen viendra sauver l’honneur en fin de match d’un tir à l’entrée de la surface (93eme). L’addition aurait même être plus lourde si Gabriel Jesus n’avait pas manqué un penalty, repoussé par le poteau (76eme). 21 points séparent désormais City de Tottenham au classement après cette rencontre.