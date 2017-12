Angleterre : Everton veut réussir un gros coup sur le Mercato

Sam Allardyce a reconnu que Pierre-Emerick Aubameyang faisait partie des pistes d’Everton pour le Mercato d’hiver.

A peine arrivé sur le banc d’Everton, Sam Allardyce doit préparer un Mercato d’hiver très important pour les Toffees. Revenu à la dixième place de Premier League après une grosse période doute début novembre, le club de Liverpool ne doit pas se rater pour vivre une deuxième partie de saison plus sereine. Et l’objectif majeur de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre est de trouver un attaquant capable de remplacer Romelu Lukaku, parti à Manchester United l’été dernier. « Recruter un attaquant qui marque des buts, c’est ce qu’il y a de plus dur aujourd’hui. C’est le poste le plus cher », a confié Sam Allardyce en conférence de presse ce vendredi, conscient de la dureté de la tâche. Pourtant, Everton fait preuve d’ambition. Selon le Daily Mail, les Toffees ont dans l’idée de recruter Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. « Possible », a répondu le nouveau coach ce vendredi. Sous contrat jusqu’en 2020 avec le Borussia Dortmund, le Gabonais a connu quelques frictions avec ses dirigeants ces derniers mois. Les mauvais résultats du BvB et l’élimination précoce en Ligue des Champions pourraient lui donner envie de changer d’air.