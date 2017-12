Angleterre : City améliore son record

Vainqueur de son quinzième match consécutif en Premier League à Swansea (4-0), Manchester City a amélioré son record qu’il détient seul désormais. Manchester United reste à onze longueurs après son succès minimal devant Bournemouth (1-0).

Après avoir égalé dimanche le record d’Arsenal (14 victoires consécutives mais à cheval sur deux saisons pour les Gunners) en s’adjugeant le derby mancunien sur le terrain de son rival de United, Manchester City l’a surpassé mercredi soir et a monté la barre à 15. Oui, 15 succès de rang depuis son seul nul de la saison concédé devant Everton (1-1) lors de 2eme journée de Premier League. Inarrêtables, les hommes de Pep Guardiola se sont encore baladés en en passant quatre sur la pelouse de Swansea (4-0). David Silva a signé son premier doublé de la saison (27eme, 53eme) alors que De Bruyne sur coup franc (34eme) et Agüero sur une superbe accélération (85eme) ont participé à la fête. Premier but d’Aurier City reste confortablement sur le trône avec onze longueurs d’avance sur son voisin de United qui a fait le minimum. Un but de Lukaku à la 26eme et les Red Devils, toujours privés de Pogba, ont renoué avec la victoire devant Bournemouth (1-0). A noter que Martial, encore titulaire, a raté le 2-0. Tottenham a réalisé une belle opération en remontant à la 4eme place à quatre points de Chelsea, tombeur mardi de Huddersfield (3-0), en prenant le meilleur sur Brighton grâce au premier but d’Aurier en PL sur un centre fuyant et gagnant (40eme), et Son (88eme). Tottenham double Liverpool, Giroud décevant pour sa première titularisation Les Spurs ont doublé Liverpool (5eme), accroché à domicile par West Bromwich Albion (0-0), tout comme Burnley (6eme), tombeur de Stoke City (1-0) mardi, est passé devant Arsenal (7eme), décevant sur la pelouse de West Ham (0-0). Après avoir surpris Chelsea (1-0), les Hammers ont même été tout près de faire tomber un autre « grand » mais Javier Hernandez a heurté la transversale en fin de rencontre (0-0), tandis que Giroud, titulaire pour la première fois cette saison en Championnat, a connu une rencontre délicate. Puel s’impose contre son ancien club de Southampton Attendu dans l’antre de son ancien club, Claude Puel s’est imposé nettement avec ses nouveaux joueurs de Leicester à Southampton (4-1) grâce notamment à un doublé d’Okazaki. Les Foxes sont désormais 8emes à quatre unités des Gunners. Le redressement se poursuit également pour Everton qui, après son nul chez les Reds dans le derby de Liverpool (1-1), s’est imposé à Newcastle (1-0) grâce au 9eme but de la saison en PL de Rooney et qui signe un troisième succès en quatre matchs. Les Toffees sont désormais 10emes.