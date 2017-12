Ancelotti ne veut pas de l’Italie et tacle la Serie A

Carlo Ancelotti ne sera pas le prochain sélectionneur de l’Italie. L’ancien entraîneur du PSG a avoué avoir décliné l’offre et pointe du doigt le football italien dans son ensemble.

Carlo Ancelotti ne sera pas le successeur tant entendu de Gian Piero Ventura. L’ancien entraîneur du PSG était l’un des favoris de la fédération italienne pour reprendre en main une sélection qui vient de louper la qualification pour la Coupe du monde 2018. Seulement, Ancelotti ne se sent pas l’âme d’un sélectionneur comme il l’a avoué à la Rai dimanche soir. « La fédération m’a contacté pour le rôle de sélectionneur mais je ne veux pas changer de métier. Ce serait un rêve pour moi de m’asseoir sur le banc de la Nazionale mais être entraîneur est une chose et être sélectionneur en est une autre. Je veux encore entraîner en club », a admis l’ancien Milanais.

La Fédé va donc devoir se tourner vers une solution de repli puisque son candidat n°1 a fermé la porte. Mais pour Carlo Ancelotti, la non-qualification pour la Coupe du monde en Russie n’est pas seulement la faute d’une seule personne, à savoir Ventura. Non pour l’ancien coach du Bayern Munich, le mal est bien plus profond dans le football italien et exige une remise en question générale de toutes les instances. « Le football italien a des problèmes sérieux et je ne crois pas être capable de les résoudre tout seul. Comme d’habitude, on rejette la faute sur l’entraîneur mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un problème structurel. Par exemple, pourquoi est-ce que nous sommes le seul pays d’Europe dont les stades ne sont pas au niveau et sont à moitié vides ? Ça n’est quand même pas la faute de Ventura. » Ça a le mérite d’être clair au moins…