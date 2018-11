Amical - Uruguay : Oscar Tabarez et Luis Suarez ravis d’être en France

Ci-après l’équipe type de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 :

Gardien de but :

Défenseurs :

Milieux de terrain :

Attaquants :

Quelques grosses claques et une flopée de résultats serrés, la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules des éliminatoires de laa livré son lot de surprises et de rebondissements. A lire aussi >> CAN 2019 : le classement groupe par groupe La rédaction d'vous propose ainsi un tour d’horizon des joueurs qui sont sortis du rang lors de cette cinquième levée des éliminatoires à travers sa traditionnelle équipe type. Une formation résolument offensive, organisée en 3-4-3, afin de mettre en exergue les performances dantesques des attaquants qui ont signé l’impressionnant total de 66 réalisations au cours des 23 rencontres disputées (soit une moyenne de 2,86 buts par match). Auteurs de brillantes performances, les sélections qui ont validé leur billet pour la phase finale, à savoir, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Mali, la Guinée et le Ghana, sont logiquement les équipes les plus représentées.