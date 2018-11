Amical - Uruguay / Edinson Cavani : « Quand le match s'est terminé, tout le monde a retrouvé la tranquillité »

Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que le Paris Saint-Germain a tenté de s’offrir N’Golo Kanté lors des deux derniers étés.

Pour recruter Kanté, le PSG a vraiment tout tenté



⚽ Football Leaks | N’Golo Kanté, le joueur qui ne voulait pas être payé à Jersey – par @yphilippin. #FootballLeaks https://t.co/NLanlXdv7B

— Mediapart (@Mediapart) 14 novembre 2018

Kanté va définitivement s’éloigner du PSG

N’Golo Kanté devra s’y faire : il fera toujours parler de lui, bien malgré lui, d’ailleurs. Parce qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, évidemment, aussi parce qu’il est un joueur à part, et que ce constat-là est désormais de notoriété publique. Mercredi, Mediapart révélait qu’il avait refusé que son salaire lui soit versé via l’une de ses sociétés offshores, basée à Jersey, malgré l’insistance de son club, Chelsea. Le joyau des Bleus est-il la part de lumière au cœur du sombre et triste cadre dressé des Football Leaks ? Evidemment, il l’est. Jugez plutôt : L’Equipe révèle ce jeudi que l’ancien joueur de Caen a refusé, à deux reprises, de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Pour des raisons bien plus humaines que financières.Ainsi, en 2016, au bout d’une saison avec Leicester qui l’a révélé aux yeux de la Premier League, l’enfant de Rueil-Malmaison aurait décliné une première proposition parisienne, motivé par une volonté de grandir en Angleterre, et d’y garder une part d’ombre qui n’aurait certainement pas été aussi grande en région parisienne, où il a vécu, toute sa jeunesse. Ses agents s’en sont gavés, les commissions accordées Outre-Manche étant bien moins encadrées qu’en France. Lui, beaucoup moins : la direction des Foxes lui avait, à l’époque, proposé une revalorisation salariale plus attractive que le contrat offert par les Blues. Qu’importe.Un an plus tard, rebelotte : le PSG a plus que jamais besoin d’un renfort au milieu de terrain et rêve toujours de Kanté. Cette fois-ci, le club de la Capitale aurait préparé une enveloppe encore plus convaincante, tant pour ses agents que pour lui, comme le précise le quotidien sportif. Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ses coéquipiers en équipe de France, auraient été missionnés pour tenter de le convaincre. Mission impossible. Peut-être trop humain pour de telles négociations, l’ancien Caennais a choisi de rester à Londres. Et pourrait même, dans un avenir proche, y parapher un nouveau juteux contrat. Similaire à celui que Paris était prêt à lui offrir, depuis deux ans déjà.